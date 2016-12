MotoGP, Lorenzo: "Ducati? La Yamaha preferisce Rossi, ma voglio restare"

"Non mi sono mai preoccupato del fatto che Rossi fosse più vicino ai media e con più fotografi attorno. E credo che sia normale che la Yamaha preferisca che sia lui a vincere a causa della sua popolarità, perché così venderebbe più moto. A me interessa solo avere lo stesso materiale perché credo nelle mie abilità e so che con queste regole farei bene. Finora sono sempre stato supportato al massimo", ha aggiunto. Dopo il titolo vinto a Valencia, però, non tutti nella squadra erano contenti... "E' vero che una parte era un po' delusa, alcuni sono stati un po' freddi, ma credo sia stata la conseguenza di quello che è successo a Sepang". Quello che non manca, però, è il rispetto per il Rossi pilota. "Sembra impossibile che Valentino possa essere in grado di correre a questi livelli alla sua età. Se dovesse continuare così potrebbe rinnovare per un altro paio di stagioni. Il mio veto alla sua permanenza? Non l'ho mai fatto, né con lui, né con altri, anche quando avevo la possibilità. Credo che Valentino sia un valore aggiunto per il marchio, in pista e fuori", ha sottolineato.