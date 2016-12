MotoGP, Lorenzo domina le prove libere di Motegi

Insomma, chi si aspettava un Lorenzo sulla difensiva per il problema fisico si sbagliava di grosso. La spalla pare non dargli grosse preoccupazioni e il maiorchino è potuto andare subito all'attacco, staccando un gran tempo al termine di due sessioni praticamente dominate. Soltanto lui e un Pedrosa davvero carico sono riuscti a scendere sotto il muro dell'145", ma l'impressione è che Jorge abbia ancora margine. Una brutta notizia soprattutto per Valentino Rossi, ancora alla ricerca del miglior feeling con la sua M1. Il distacco dal rivale, otto decimi, è davvero importante e non sembra facilmente colmabile con poche modifiche. Difficile pensare che il pesarese possa andare all'attacco, piuttosto l'obietitvo sembra quello di limitare i danni in attesa della pista amica di Phillip Island. La bella notizia del venerdì nipponico è la rinascita delle Ducati, tornate davanti e non solo grazie alla gomma morbida. Sia Iannone, sia Dovizioso si sono trovati subito a loro agio su un tracciato "stop and go" e questa volta potrebbero davvero lottare per il podio. Anche perché Marc Marquez soffre per la frattura della mano sinistra rimediata anche lui in allenamento. Il campione uscente è appena davanti a Rossi (e dietro a Smith e Aleix Espargaro) ed è costretto a stringere i denti per rimanere attaccato ai migliori. Come Vale, anche lui in gara potrà recuperare, ma Lorenzo e Pedrosa sembrano già inavvicinabili. Bravo Hector Barbera, decimo con una Ducati Open, come pure Stefan Bradl, che ha portato l'Aprilia fino al 13° posto, anche se è stato l'unico (con Elias) a non riuscire a migliorare il suo tempo della mattina. Un po' in difficoltà Danilo Petrucci (Ducati), soltanto 17°, 26° De Angelis (Art).