MotoGP, Lorenzo come Rossi: "Mi piacerebbe guidare una Formula 1"

Tentazione Formula 1 per il pilota Yamaha Jorge Lorenzo : il neo-campione del mondo MotoGP, in un'intervista rilasciata al portale Bignewsnetwork.com, ha infatti dichiarato: "Ho già guidato una monoposto di GP2, ma sogno da sempre di provare una Formula 1". Si tratta di pura curiosità, non certo di una scelta professionale: "Chi lo sa, magari un giorno mi cimenterò. Ma ovviamente non posso lasciare la MotoGP , perché questa è la mia passione".

Il maiorchino ha continuato: "Io sono ciò che sono grazie alla MotoGP e ho ancora molto da fare in questa disciplina". Tra i tanti interessi dello spagnolo anche calcio, tennis e golf: "Sì, mi piace giocarci ogni volta che ho un po 'di tempo".



Jorge Lorenzo ha inoltre visitato alcune strutture della Fondazione Vicente Ferrer ad Anantapur, nel sud dell'India, trasformandosi per 48 ore in volontario dell'associazione. In questi territori l'organizzazione guida da più di 46 anni un programma di sviluppo globale e di lotta contro la povertà. Con l'occasione, il pilota Yamaha ha potuto seguire da vicino i progetti legati ai bambini, ai disabili e allo sport. Tra gli edifici visitati l'Accademia di Special Olympics, dove si allena un gruppo di atleti con disabilità intellettiva, e la scuola di tennis finanziata dalla Fondazione del tennista Rafa Nadal.



"E' stata un'esperienza incredibile, è stato fantastico trascorrere del tempo con i bambini della fondazione", ha dichiarato lo spagnolo. "Nonostante le difficoltà, sono sempre sorridenti. Molto bello vedere le strutture che sono state fatte per i bambini, ma anche per i pazienti che hanno bisogno dell'ospedale. Strutture per persone senza risorse ma che forniscono cure di qualità. Volevo conoscere il lavoro che porta avanti la Fondazione e soprattutto vedere come continua ad espandersi", ha concluso.