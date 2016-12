MotoGP, le pagelle di Barcellona

Jorge Lorenzo – Voto 10

Parte a fionda e ci mette poco per far perdere le proprie tracce. Per la quarta volta consecutiva la concorrenza lo rivede a fine gara sul podio, altrimenti per distinguere l'uomo in fuga occorrono i super ralenty della regia che danno il senso della perfezione di guida con traiettorie inimitabili dipinte a ripetizione sull'asfalto catalano.



Valentino Rossi – Voto 8

In quattro domeniche il suo enorme vantaggio nel mondiale si è vaporizzato. Ora gli resta un solo punto su Lorenzo, praticamente il nulla di fronte a un compagno di squadra che viaggia in un'altra dimensione. A Valentino occorre riconoscere il merito di essersi aggrappato alla scia di Jorge, dando l'impressione di cercare l'arrivo in volata. Ma si trattava di un'illusione.



Dani Pedrosa – Voto 7

Il pilota di scorta non perde la testa e si adatta a una moto che in comune con le antenate ha solo nome e colore. Decimo al primo giro, terzo al traguardo. La rimonta è frutto di una visione di gara lucida e concreta. D'altronde se cerchi di far correre troppo forte un asino rischi di prendere calci, che in moto significa volare per terra.



Marc Marquez – Voto 5

E' alle prese con la peggior stagione della sua carriera dopo due anni vissuti di prepotenza. Abituato a correre con cavalli di razza, Marc ora è alle prese con materiale meno pregiato. Soffre oltremisura e chiude nella ghiaia del suo parco giochi. A volte sarebbe meglio domare l'istinto e portare a casa un podio, impresa che a Barcellona sarebbe stata possibile.



Andrea Dovizioso – Voto 5

Era il pilota di punta della Ducati, il lato razionale dei box. Il presente ci racconta di un doppio zero nella casella dei punti e del podio virtuale del campionato lasciato al compagno di squadra. Da un pilota metodico e riflessivo ci si attende decisamente un altro spessore, anche se il momento della Ducati è diventato critico.



Andrea Iannone – Voto 7,5

Ha imparato a tenere collegati polso destro e cervello per tutto il fine settimana. I risultati si vedono. Dopo lo show del Mugello ha capito che Barcellona non sarebbe stato il palcoscenico utile per la replica. Eppure ha saputo rimontare fino alla piazza quattro che gli garantisce il terzo posto in campionato alle spalle della coppia Yamaha.