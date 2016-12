MotoGP, Le Mans: Lorenzo senza rivali

A Le Mans in Francia Jorge Lorenzo vince per distacco. Gara ancora una volta disseminata di cadute con Iannone , Marquez e Dovizioso che finiscono per terra mentre lottano per le prime posizioni. Rossi parte male ma poi è autore di una grande rimonta che lo porta secondo a +10"654 da Lorenzo. Primo podio in MotoGP per Vinales . In classifica generale sorpasso di Lorenzo (90) su Marquez (85) che perde tanto terreno anche da Rossi (78).

Vittoria straripante per Jorge Lorenzo che umilia la concorrenza lasciando un'autostrada dietro di sé. Il martello colpisce ancora e adesso prova la fuga anche in classifica generale. Dietro di lui invece succede di tutto. Le Ducati con dietro Marquez partono fortissimo, mentre Rossi ha diversi problemi a liberarsi di Espargaro e Vinales. Battere Lorenzo oggi era quasi impossibile, ma con i secondi persi nei primi giri Valentino si gioca ogni possibilità di combattere per il primo posto. In terza posizione c'è un super Iannone che gira fortissimo, il pilota di Vasto al quinto giro si beve il compagno di squadra e mette nel mirino Lorenzo. Il suo ritmo è forsennato, forse esagerato, e dopo due giri scivola via sulla ghiaia. Terza caduta nel motomondiale per Iannone che difetta ancora in capacità di amministrare la gara.



Intorno all'ottavo giro i distacchi tra gli inseguitori di Lorenzo iniziano ad assottigliarsi. Rossi gira con gli stessi tempi di Jorge guadagnando terreno su Marquez a ogni tornata. Allo stesso tempo Dovizioso inizia a rallentare, forse per gestire le gomme, forse preoccupato dalla caduta del compagno di squadra. La rimonta del numero 46 si completa a metà gara, Valentino si fuma senza problemi lo spagnolo e il ducatista, portandosi secondo. Dovizioso e Marquez cercano con le unghie e con i denti di restare attaccati alla Yamaha, ma in fondo a una staccata perdono l'anteriore e vanno per terra in fotocopia. Se per Marquez è la prima caduta della stagione, ora diventa preoccupante il bilancio delle Ducati, con Iannone solo decimo in classifica e Dovizioso undicesimo.



A questo punto il podio è praticamente fatto, Lorenzo ha 5 secondi di vantaggio sul pesarese che a sua volta tiene distante Vinales di 5 secondi. Grande terzo posto per lo spagnolo classe '95, primo podio nella classe regina per lui e primo podio per la Suzuki dal rientro in MotoGP. Dietro Vinales (+14"177) ci finiscono Pedrosa e un sorprendente Pol Espargaro con la Yamaha Tech-3. Entusiasmante anche la prova di Danilo Petrucci (7°) che non prendeva in mano una moto da tre mesi a causa dell'infortunio alla mano.