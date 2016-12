MotoGP, la petizione pro Rossi è un'illusione

Il sito si chiama www.change.org. L'obiettivo di chi lo ha creato è quello di raccogliere il maggior numero di adesioni possibili per lanciare una petizione. Normalmente si tratta di cause nobili. Dall'offrire un dignitoso grado di istruzione alle ragazze di tutto il mondo, all'istituzione del reato di omicidio stradale. Il problema è che www.change.org sta raccogliendo adesioni per convincere la Federazione Internazionale a cancellare la penalità inflitta a Valentino Rossi dopo il Gran Premio di Malesia.