MotoGP, la Honda dice no a Stoner: non sostituirà Pedrosa

17:29 - Casey Stoner avrebbe davvero potuto correre ad Austin sulla RC213V lasciata libera da Pedrosa. E' stato lo stesso australiano a confermarlo, con un Tweet in cui ha spiegato di "essere dispiaciuto di non poter correre la prossima settimana in Texas. Sarebbe stato un onore gareggiare per Dani Pedrosa". E' stata la Honda, infatti, a preferire non azzardare un ritorno in sella di Stoner. "E' così, ci siamo parlati - ha confessato Livio Suppo a gpone.com - . A Casey avrebbe fatto piacere ma non era il caso. Già abbiamo iniziato il campionato con un quinto posto invece di una vittoria. E' meglio che stiamo concentrati. E poi è vero che sarebbe stato bellissimo per i tifosi, ma Stoner, anche se continua a fare delle prove per noi, non conosceva la pista. I suoi fan avrebbero magari voluto vederlo lì subito davanti, ma sarebbe stata una aspettativa eccessiva perché ormai il livello è altissimo. E' stato meglio di no, per noi tutti".

Sorry to everyone but I am not racing @circuitamericas next weekend, it would have been an honour to ride for @26_DaniPedrosa #NotMeantToBe

— Casey Stoner (@Official_CS27) 2 Aprile 2015