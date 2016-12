MotoGP, Jarvis conferma: "Ducati ha fatto un'offerta allettante a Lorenzo"

In tanti l'avevano data come "coppia scoppiata" già quest'anno, ma evidentemente i contratti hanno fatto più dell'odio. Jorge Lorenzo e Valentino Rossi saranno ancora compagni di team alla Yamaha, ma per il 2017, con i contratti di entrambi in scadenza al termine di questa stagione, i due difficilmente divideranno lo stesso box. E se il pesarerse potrebbe rinnovare, lo spagnolo pare destinato alla Ducati, che già da tempo lo sta corteggiando.