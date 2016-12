MotoGP in Qatar, Rossi: "Jorge non mi ha chiesto neanche scusa"

Rossi sorride per il quinto posto nelle qualifiche, a farlo innervosire però ci ha pensato il compagno di squadra Lorenzo : "Jorge è uscito dai box mentre passavo io, ma è entrato comunque in curva senza lasciarmi passare. Non mi ha chiesto neanche scusa. Anzi mi ha fatto un segno come a dire che c... vuoi. A Misano l'anno scorso ho fatto la stessa cosa e mi hanno dato un punto di penalità, dopo avermi fatto un c... così".

Valentino però e soddisfatto della seconda fila e anche in vista della gara è convinto di potersela giocare: "Il mio obiettivo era entrare nei primi cinque e ci sono riuscito. Peccato perchè nel giro veloce ho fatto un errore nel t4, sennò partivo in prima fila. Come passo gara siamo tutti vicini, l'unico che potrebbe scappare domani è Marquez che ha qualcosa in più". La giornata si è aperta con un annuncio anticipato, quello del rinnovo con la Yamaha: "Io sono sempre stato convinto di rinnovare, ci siamo incontrati con la Yamaha e loro mi hanno detto che erano pronti. Allora perché aspettare?". Sul futuro di Lorenzo: "Per me resta, ci vogliono le palle per cambiare e andare alla Ducati. E quindi resterà..."