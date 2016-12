MotoGP in Qatar, Lorenzo si prende la prima pole

Impressionante prova di forza di Jorge Lorenzo che quando conta ritorna davanti a tutti. Il numero 99 ci ha messo solo due giri a trovare il tempo record che gli vale la prima pole dell'anno. All'attacco del giro veloce ci va subito uno scatenato Marquez, che ha superato i problemi di elettronica ed è tornato competitivo al 100%. Il suo crono si ferma a neanche un decimo dal connazionale. Chiude la prima fila il baby fenomeno Maverick Vinales a soli quattro millesimi da Marquez.



Rossi fatica ancora una volta a trovare il time attack, solo nell'ultimo minuto riesce a piazzare lo spunto giusto che lo porta in seconda fila (+0.272). Il pesarese aveva terminato le libere4 mandando a quel paese Lorenzo, colpevole di non avergli lasciato spazio durante il suo giro veloce. Un inizio di stagione non certo promettente per il rapporto tra i due compagni di squadra. A cavallo di Valentino ci sono Iannone (4°) che non riesce a replicare il primo posto delle libere e un ottimo Dovizioso (6°) che dimostra di poter stare tra i primi. Settimo a mezzo secondo si piazza l'ultimo dei top rider Dani Pedrosa.