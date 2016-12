MotoGP in Qatar, Lorenzo: "Rossi? Non so perché se la prende"

Sono subito scintille tra Lorenzo che ha conquistato la prima pole dell'anno e Valentino , che partirà quinto dalla seconda fila. Durante le libere 4 Rossi ha mandato a quel paese il suo compagno di squadra, colpevole di non avergli lasciato spazio durante il suo giro veloce. "Per farlo passare mi sono spostato e sono andato quasi sul cordolo - spiega lo spagnolo - e lui non so perché se l'è presa. Certo non potevo andare sull'erba".

Lorenzo si conferma il più forte quando c'è da trovare il giro veloce, quella in Qatar è la sua sessantaduesima pole della carriera con cui batte il record di Rossi: "E' una bella soddisfazione essere il pilota con il maggior numero di pole in soli dodici anni di carriera. Oggi eravamo quattro piloti tutti molto vicini. Quando ho montato il secondo pneumatico sono quasi caduto perché sentivo che non era pronto ma fortunatamente il tempo è bastato per fare la pole". La giornata si è aperta con la notizia del rinnovo tra Rossi e Yamaha, ma lo spagnolo non ha fretta di decidere il suo futuro: "In questo momento per fortuna mi trovo nella migliore posizione che si possa avere, sono l'attuale campione del mondo. Per questo motivo ho deciso di aspettare. Quanto? Non penso tanto. Una settimana fa ho ricevuto un'offerta da Yamaha che è stata migliore di quella che avevo già" .



Marc Marquez è raggiante perchè solo due giorni fa non si sarebbe mai sognato di partire dalla prima fila: "Sono contento perché due settimana fa ero ad un secondo da Valentino e Lorenzo. Oggi sono soddisfatto del lavoro fatto. Abbiamo cambiato il motore ed ora va come la Yamaha. Abbiamo lavorato tanto con elettronica, capire gli pneumatici ed il motore. Vediamo domani la partenza".



Chiude la prima fila Maverick Vinales per cui l'importante sarà partire bene. "Devo fare i complimenti al team Suzuki questo inverno abbiamo lavorato tanto ed è giusto per noi aver raggiunto questo risultato. Domani devo dare il massimo nei primi giri, spero di comportarmi come fatto in qualifica".