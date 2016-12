MotoGP, Iannone contro Marquez: "Basta carenate"

Anche Andrea Iannone è sceso in campo, anzi, in pista, per puntare il dito contro Marc Marquez, colpevole del contatto con Rossi ad Assen. "Marquez ha provato a vincere, ha potuto provarci solo in quel modo, altrimenti non ci sarebbe riuscito, ma non ci è riuscito neanche così. La prossima volta deve stare più calmo con queste carenate che dà sempre a tutti", ha detto il pilota della Ducati a Virgin Radio.