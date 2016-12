MotoGP: i cinque duelli storici di Valentino Rossi

10 APRILE 2005 – GRAN PREMIO DI SPAGNA – SETE GIBERNAUPiù che una gara quella di Jerez sembra una corrida. Sete Gibernau è in stato di grazia e sull'asfalto di casa pare in grado di piegare Rossi. Valentino non molla e si inventa un sorpasso all'ultima curva destinato ad alimentare non poche polemiche. Una manovra che passerà alla storia come “La spallata”. Gibernau viene toccato e chiude al secondo posto nonostante l'uscita di pista.