MotoGP, Honda: "Avanti con Marquez e Pedrosa anche nel 2017"

Valentino Rossi ha fatto la prima mossa rinnovando con la Yamaha e il mercato piloti MotoGP è in fermento. Mentre si attende la decisione di Jorge Lorenzo, conteso tra Yamaha e Ducati, la Honda non sembra intenzionare a cambiare i due piloti per la stagione 2017. Marc Marquez e Dani Pedrosa sono in scadenza di contratto, ma per loro è pronto il rinnovo. Il team manager Suppo è uscito allo scoperto: "E' il team più forte. Avanti con loro".