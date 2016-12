MotoGP, GP Valencia: Lorenzo vince ed è campione. Rossi, impresa a metà

LA GARA GIRO PER GIRO Il Mondiale delle polemiche, quindi, va a Palma di Maiorca e non a Tavullia. Lorenzo occupa la posizione numero 1 nella classifica generale per la prima volta nel corso della stagione, ma è quella giusta: per la quinta volta nella sua carriera (contando anche i due titoli in Classe 250 nel 2006 e nel 2007) è campione del mondo. La sua terza vittoria a Valencia, invece, non è mai in discussione: Lorenzo scappa al via, già alla prima curva mette lo spazio necessario tra sé e Marquez (presto secondo dopo aver resistito all'attacco di Pedrosa) per essere tranquillo e da quel punto controlla senza particolari grattacapi. Alle sue spalle infatti si piazza un Marquez molto vicino sul passo gara e in certi momenti letteralmente negli scarichi del leader della gara. Ma l'ormai ex campione del mondo non accenna mai a un vero e proprio attacco. Intanto Rossi confeziona una delle pietre miliari della sua carriera: una partenza inarrestabile e un sorpasso dopo l'altro, capolavoro dopo capolavoro, guadagnando 22 posizioni in 12 giri. Un mostro. E se con Pirro , Petrucci e Dovizioso il Dottore non deve sudare sette camicie, i fratelli Espargarò vendono cara la pelle. I restanti 18 giri raccontano una storia diversa. Valentino non ha proprio la possibilità di recuperare su Lorenzo, Marquez e Pedrosa, troppo lontani e troppo più veloci. Si attende quindi che succeda qualcosa, ma in vetta alla gara tutto resta bloccato. Anzi, Marquez resta incollato a Lorenzo ma rinuncia alla battaglia. Ci deve quindi pensare Pedrosa a recuperare sui due battistrada e a provare a riaprire il campionato a due giri dal termine. Ma Marquez , attaccato dal compagno di team, resiste con le unghie e con i denti e per poco i due non entrano a contatto. Niente da fare, si chiude la stagione: Lorenzo sale per la prima volta in vetta alla classifica, ma tanto basta per essere il campione del mondo 2015.

LA GARA GIRO PER GIRO

30 - Lorenzo vince il GP di Valencia ed è campione del mondo. Alle sue spalle Marquez e Pedrosa. Rossi arriva quarto, ma perde la vetta della classifica: è secondo in campionato per soli 5 punti



29 - Marquez molto aggressivo, Pedrosa sembra aver rinunciato all'attacco



28 - C'è da dire che Marquez ha lottato solo con il compagno di team Pedrosa, senza mai aver attaccato Lorenzo

28 - Pedrosa attacca e supera Marquez, che torna davanti. I due quasi si toccano



27 - Pedrosa ha preso Lorenzo e Marquez, girando quattro decimi più veloce rispetto a loro

27 - Ora Pedrosa è a 819 centesimi. E' ancora tutto aperto, con Rossi quarto e lontanissimo



26 - Pedrosa a -1.128 da Marquez, che continua a non aver nemmeno accennato un attacco a Lorenzo

26 - Pedrosa a -1.229 da Marquez che è alle spalle di Lorenzo. Il Mondiale potrebbe decidersi davvero negli ultimi metri



25 - Cinque giri dalla fine: Lorenzo, Marquez, Pedrosa e Rossi nelle posizioni che contano. A Valentino mancano sempre 5 punti da Lorenzo. Col quarto posto gli serve il terzo di Lorenzo per essere campione



24 - Negli ultimi tre giri Pedrosa ha recuperato un decimo, poi due, poi quattro. Ora è a -1.524 dal compagno



23 - Attenzione a Pedrosa, tornato a -1.712 da Marquez: ha recuperato sei decimi in due giri

23 - Rossi continua a perdere: ora è a -14.516



22 - Rossi a -13.893 da Pedrosa. Sarebbe campione nel caso in cui passasse davanti al lontanissimo Pedrosa e nel contempo Marquez sopravanzasse Lorenzo



21 - Marquez ora di nuovo vicinissimo a Lorenzo, senza però che i due abbiano ancora battagliato

21 - Intanto il ritmo dei primi è calato. Ma Marquez continua a non aver mai attaccato Lorenzo



20 - Rossi a -13.362 da Pedrosa, sempre più lontano

20 - Dieci giri alla fine: Lorenzo primo, poi Marquez, Pedrosa, Rossi, Pol Espargarò, Dovizioso, Smith, Aleix Espargarò; Petrucci, Crutchlow



19 - Il distacco tra Pedrosa e Rossi supera ora per la prima volta i 13 secondi

19 - Lorenzo gira in 1:31.5, Marquez in 1:31.6. Anche Pedrosa non riesce nemmeno ad impensierirli



18 - Rossi a -12.775 da Pedrosa, che appare imprendibile

18 - Rossi resta solissimo in quarto posto provando a recuperare su Pedrosa: Lorenzo resta davanti di 5 punti, 330 a 325



17 - Pedrosa continua a perdere su Marquez: è a 2.342

17 - Intanto Pol Espargarò attacca Dovizioso, che resiste e torna quinto



16 - Marquez ormai negli scarichi di Lorenzo. Rossi non riesce a guadagnare su Pedrosa



15 - Metà gara: Lorenzo primo, poi Marquez, Pedrosa, Rossi, Dovizioso, Pol Espargarò, Aleix Espargarò, Smith, Petrucci, Pirro nei primi dieci posti

14 - Marquez intanto si porta a tre decimi da Lorenzo. Potrebbe avvicinarsi una sfida tra i due14 - Rossi non gira più veloce di Pedrosa e in questo giro ha perso due decimi nel T4. Confermate quindi le indicazioni raccolte fin da venerdì13 - Rossi è a 5 punti da Lorenzo, con Pedrosa a 11 secondi e mezzo: la prima metà dell'impresa personale del Dottore è compiuta, ora manca la seconda12 - Superato anche Dovizioso: Rossi è già quarto e davanti a sé ha solo Lorenzo, Marquez e Pedrosa11 - Niente da fare qualche curva dopo: Rossi attacca, Aleix Espargarò non ce la fa. Valentino sale in quinta posizione11 - Aleix Espargarò sta lottando con Rossi con le unghie: il Dottore passa, il catalano torna quinto10 - A un terzo di gara Rossi è 6° e i punti da recuperare a Lorenzo, autorevolmente primo, sono 89 - Rossi infila Pol Espargarò, che prova a resistere. Ma il Dottore ce la fa ed è 6°9 - Pedrosa a un secondo da Marquez, che sembra l'unico a poter strappare la vittoria a Lorenzo8 - Valentino ora ha preso i fratelli Espargarò. Dovizioso, 4°, è solo a un secondo7 - Largo di Rossi, che perde qualche decimo di secondo. In generale è sui tempi di Pedrosa7 - La situazione: Lorenzo primo, poi Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Aleix Espargarò, Pol Espargarò, Rossi, Smith, Petrucci e Pirro nelle prime dieci posizioni6 - Pedrosa intanto recupera su Lorenzo e Marquez, che sono sempre primo e secondo6 - 8.823 secondi separano i due rivali per il titolo6 - Larghissimo Petrucci, Rossi passa ed è 7°. Lorenzo a +9 punti nel mondiale5 - Rossi 8°, ha passato con qualche rischio Smith5 - Lorenzo ora tiene un ritmo che solo Marquez riesce a sostenere, Pedrosa si sta staccando4 - Ora davanti a Valentino ci sono Petrucci e Smith in bagarre. Rossi gira un secondo più veloce, ma non riesce ancora ad attaccarli4 - Rossi, che dopo il ritiro di Iannone è nono, gira tre decimi più lento rispetto a Lorenzo4 - Giro veloce di Jorge Lorenzo3 - Iannone cade malamente e si ritira. Per fortuna sta bene3 - Delicato sorpasso di Rossi su Pirro, che alla fine non ostacola il Dottore3 - Intanto Lorenzo non scappa da Marquez e Pedrosa3 - Rossi supera anche Bradl ed è 11°2 - Rossi 12°, deve ancora recuperare 14 punti a Lorenzo2 - Secondo giro: Lorenzo in testa su Marquez, Pedrosa, Iannone, Dovizioso, Aleix e Pol Espargarò, Petrucci, Smith, Pirro. Rossi 15°1 - Rossi negli scarichi di Yonny Hernandez per la quattordicesima posizione1 - Marquez passa subito Pedrosa ed è secondo. Poi Iannone e Dovizioso. Alla prima fotocellula Rossi è 16°1 - Via! Lorenzo subito primo davanti a Pedrosa e Marquez. Rossi guadagna varie posizioni e alla prima curva è in lotta con Baz- Partito il giro di ricognizione- Svuotata la griglia di partenza: tutto pronto per il giro di ricognizione- Una curiosità: Rossi sul cruscotto ha un segnanumero per sapere in quale posizione devono arrivare lui e Lorenzo per vincere il mondiale. Lo ricordiamo: con Lorenzo primo o secondo Valentino deve essergli immediatamente dietro, con una terza posizione di Lorenzo a Rossi basta la sesta, con la quarta basta la nona- Silvano Galbusera: "Sappiamo che Valentino in gara ha qualcosa in più. Se azzecca una buona partenza e non perde tempo si può giocare qualcosa di buono. Certo che se Jorge parte come al solito tutto diventa più complicato"- Rossi, quarto nel warm up, parte con la nera posteriore media e la bianca anteriore soft come tutti i suoi colleghi- Lorenzo parte dalla pole position, Rossi 75 metri più indietro dall'ultima fila- Tutto pronto a Valencia, sta per iniziare la gara conclusiva del mondiale 2015. Si assegna il mondiale, dopo le tante polemiche di Sepang è diventata la "gara del secolo"