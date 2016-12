MotoGP, GP Misano: vince Marquez, Rossi si mangia le mani

LA GARA GIRO PER GIRO28 - Marquez vince il GP di Misano 2015. Sul podio Smith e Redding, Rossi 5° guadagna 11 punti su Lorenzo, caduto e ritiratosi



26 - Dovizioso raggiunge Iannone e lo attacca, permettendo a Valentino Rossi di respirare



25 - Vittoria praticamente in ghiaccio per Marquez, che è a +6.347 da Smith secondo



24 - Rossi a +13.997 da Baz, quarto posto difficilissimo ora

24 - Redding supera Baz e sale sul podio virtuale di Misano



23 - Marquez in testa su Smith e Baz. Che podio! Poi Redding, Valentino Rossi 5°, Petrucci, Miller, Crutchlow, Iannone e Dovizioso



22 - Lorenzo cade! Pazzesco! Cambia completamente la gara!

22 - Rossi ora cambia moto. Operazione fatta probabilmente con almeno due giri di ritardo



21 - Marquez è già a 7.689 secondi da Rossi

21 - Lorenzo cambia gomma, Valentino Rossi no! Tattica azzardatissima del Dottore



20 - Cambia moto Dovizioso, Petrucci in crisi: è già ottavo

20 - Rossi e Lorenzo non cambiano moto! Proveranno ad andare fino alla fine. Ma attenzione a Marquez



19 - A 10 giri dalla fine Rossi è in fuga su Lorenzo, poi Petrucci, Pedrosa, Marquez, Pol Espargaro, Dovizioso, Baz, Smith, Redding. Ma tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro

19 - Rompe gli indugi Marquez: cambio moto per lui!



18 - Le moto da asciutto sono pronte, ma i primi tre non si fermano. Gomme ormai quasi distrutte



17- Altri cambi moto: Aleix Espargaro, Vinales, Di Meglio, Abraham

17 - Attenzione: Baz con le gomme da asciutto ha girato con un tempo di 8.746 inferiore rispetto a quello di Rossi

17 - Rossi per la prima volta in testa! Sverniciato Lorenzo sul rettilineo e ora anche Marquez insidia il maiorchino



16 - Situazione di difficile lettura: la pista è umida, ma ormai non bagnata. Marquez comunque si sta staccando dal duo di testa



15 - E' infatti Smith, al momento, il più veloce in pista

15 - La situazione a metà gara: Lorenzo, Rossi, Marquez, Petrucci, Pedrosa, Pol Espargarò, Iannone, Dovizioso, Crutchlow, Barberà. Tanti piloti della seconda metà della classifica hanno cambiato di nuovo la moto



14 - Ritorno delle Yamaha: Lorenzo si porta al primo posto, Rossi secondo davanti a Marquez

14 - Marquez supera Lorenzo e si riprende la testa della corsa

14 - La pista ora si sta decisamente asciugando



13 - Rossi ha girato ancora 9 decimi più veloce degli altri e ha annullato il divario



12 - Marquez è negli scarichi di Lorenzo e anche Valentino ormai li ha raggiunti

12 - Rossi velocissimo! In un giro ha recuperato un secondo e due decimi su Lorenzo e Marquez!



11 - Rossi si riporta a -1.916 da Marquez



10 - Caduta per Hernandez, che travolge anche De Angelis

10 - Lungo di Marquez! Lorenzo torna primo!

10 - Petrucci come a Silverstone ottimo con queste condizioni: è quarto dietro i primi tre. Poi Pol Espargaro, Iannone, Pedrosa, Baz, Dovizioso e Crutchlow



9 - Cambiano anche i primi quattro: Marquez nuovo leader della corsa

9 - Marquez passa davanti a Lorenzo intanto. Rossi sta perdendo terreno sui rivali



8 - A questo punto c'è Dovizioso davanti a tutti, poi Smith, Crutchlow, Miller. Quindi Lorenzo 5° davanti a Marquez e Rossi. Poi Iannone, Petrucci e Pol Espargaro

8 - Tutti dentro: Lorenzo, Marquez e Rossi cambiano moto



7 - Intanto Lorenzo, Marquez e Rossi sono ora racchiusi in un fazzoletto, molto vicini

7 - Redding nella sabbia, prima vittima della pioggia

7 - Ma la pista è ancora troppo asciutta: i primi tirano dritto, mentre i piloti della seconda metà dello schieramento decidono di cambiare moto



6 - Pronte le Yamaha da bagnato per Lorenzo e Rossi

6 - Grande battaglia per il quarto posto tra Pedrosa, Iannone, Redding e Smith

6 - I tempi sul giro si alzano di un secondo e mezzo: torna a piovere decisamente



5 - Che peccato per Michele Pirro: il pugliese che partiva dalla quinta posizione si ritira

5 - 1:33.273 per Lorenzo, che gira con tempi da pista asciutta



4 - Pirro di nuovo ai box per cambiare la moto

4 - 1:33.894: Valentino Rossi stampa il giro veloce



3 - Con gomme da bagnato Pirro va decisamente più lento rispetto a tutti gli altri

3 - Subito giro veloce per Lorenzo



2 - Intanto ci sono già fastidiose gocce d'acqua: bandiera bianca, i piloti possono cambiare le gomme

2 - Lorenzo primo su Marquez, Rossi, Pedrosa, Iannone, Smith, Dovizioso, Aleix Espargaro, Redding e Pol Espargaro



1 - Pedrosa supera Smith che lo aveva passato al via. Segue Iannone

1 - Partiti! Lorenzo subito primo, poi Marquez e Rossi



- Pirro cambia moto ed entra in pista con le gomme da pioggia

- Gli altri partono per il giro di ricognizione



- Pirro non riesce a partire, dovrà prendere il via dalla corsia dei box e dall'ultimo posto

- Si svuota la griglia di partenza, tutto pronto per partire

- Diversa scelta di pneumatici tra i big: hard sull'anteriore per Lorenzo e Rossi, media per Marquez

- Grande incognita meteo: ci sono nuvoloni che minacciano pioggia sopra il circuito e temperature decisamente inferiori rispetto a ieri

- Benvenuti a Misano, è tutto pronto per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2015!