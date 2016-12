MotoGP, GP Giappone: Lorenzo in pole, Rossi secondo a 81 millesimi

C'era una volta il record del 2014: Dovizioso solo 12 mesi fa aveva girato in 1:44.502 con la sua Ducati. Un tempo che nel 2015 lo farebbe partire dal sesto posto. Un dato che rende l'idea del livello raggiunto non solo dal poleman Lorenzo, implacabile nonostante la spalla acciaccata, ma anche da chi lo segue: Rossi, decisamente rivitalizzato dopo un venerdì in ombra, ma anche Marquez (con mano sinistra fresca di operazione per la frattura al quinto metacarpo), Dovizioso e Iannone, gli immediati inseguitori.



I piloti della Top 5 infatti danno spettacolo sin dai primi minuti della Q2, lasciando presagire una gara di livello altissimo. Il tutto a mente più libera dopo la grande paura per Alex De Angelis: il sanmarinese infatti non prende parte alle qualifiche dopo la caduta in FP4 che aveva spaventato tutti. Ma per fortuna, dopo i primi momenti di grandissima apprensione, il pilota della ART se l'è cavata con alcune fratture alle vertebre e alla schiena, con il midollo osseo che invece non avrebbe subito traumi.



Si può quindi scorrere la classifica e sorridere per l'ottimo 13° tempo dell'Aprilia di Stefan Bradl. Delusione invece per le Ducati Pramac, con Yonny Hernandez 14° e Danilo Petrucci addirittura 17°. Occhi al cielo, però, quando in Italia sarà ancora l'alba della domenica mattina: la prevista pioggia potrebbe scompaginare le carte sul piatto ricco di Motegi.