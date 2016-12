MotoGP, GP Australia: Lorenzo cade ma domina le seconde libere, Marquez è vicino

18:17 - Jorge Lorenzo fa registrare il primo e il secondo miglior tempo nelle due sessioni di prove libere del venerdì del GP d'Australia per la classe MotoGP. Lo spagnolo della Yamaha prima chiude alle spalle di Aleix Espargarò (Forward Yamaha) e successivamente fa registrare il miglior tempo, girando in 1'29"602. Bene Andrea Iannone (Pramac Ducati): per l'abruzzese arriva un doppio terzo tempo. Valentino Rossi non va oltre il quarto e il quinto crono.

Protagoniste le nuove gomme asimmetriche in Australia, che creano non pochi problemi ai piloti. Ne fanno le spese, tra gli altri, proprio Lorenzo e Iannone che cadono nel corso della seconda sessione senza però riportare conseguenze. E' lo spagnolo della Yamaha a dominare nelle prove del pomeriggio, sfruttando meglio degli altri il meteo favorevole, poco vento e buon grip per la sua M1. Fa bene anche Marc Marquez, fresco campione del mondo: lo spagnolo dopo il quinto posto nella prima tornata si riscatta nelle seconde, chiudendo alle spalle di Lorenzo. Per Valentino Rossi, invece, arrivano un quarto e un quinto tempo, sesto crono a fine giornata. Meglio di lui fa la Pramac Ducati di Andrea Iannone, terzo in tutte e due le sessioni. Per Andrea Dovizioso (Ducati), arrivano un sesto e un quarto crono. Molto lontano dai primi Dani Pedrosa: la sua Honda chiude col nono e il decimo tempo.

Classifica prime libere:

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'29.749

2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.909

3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1'30.025

4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.051

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.079

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'30.383

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1'30.453

8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'30.645

9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.667

10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'30.696

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'29.752

3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1'29.803

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'29.945

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.954

6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1'30.058

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1'30.076

8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'30.103

9 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'30.281

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'29.602
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.289