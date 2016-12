MotoGP, Francia: prime libere a Dovizioso, Rossi settimo

Se il buongiorno si vede dal mattino, quello in Francia potrebbe essere un grande weekend per le Ducati. Andrea Dovizioso chiude infatti al comando le prime prove libere della MotoGP sul circuito di Le Mans col tempo di 1'34"034 precedendo di 246 millesimi la Honda del campione del Mondo Marc Marquez e di 267 millesimi la Yamaha di Jorge Lorenzo. Soltanto settimo crono per Valentino Rossi, a oltre mezzo secondo da Dovizioso.

Può essere soddisfatto anche Andrea Iannone, alla guida dell'altra Ducati. Il pilota abruzzese, nonostante una spalla lussata in seguito alla caduta nei test del Mugello in settimana, è riuscito a chiudere col nono tempo. Le prove sono iniziate con un problema meccanico sulla Honda di Marquez, costretto a tornare in pista a bordo della seconda moto. Appena sotto il podio virtuale, troviamo Cal Crutchlow, quarto a +0"267 da Dovizioso. Seguono Pol Espargaro, Scott Redding e Valentino Rossi, settimo e leggermente in difficoltà. Difficoltà anch eper Dani Pedrosa, 13° al rientro dopo l'operazione all'avambraccio destro, che lo ha tenuto fuori da dopo il Qatar.