MotoGP: ecco la Honda RCV213V del 2015

12:04 - Nel cornice spettacolare di Bali, in Indonesia, è stata svelata la Honda RC213V 2015 di Marc Marquez e Dani Pedrosa. Livrea classica con la comparsa dello sponsor Red Bull per quella che sarà la moto da battere per Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il campione del mondo della MotoGP è carico. "Non vedo l'ora di iniziare con i test a Sepang. E' bello presentare la moto qui in Indonesia in riva al mare", ha commentato.

"Quella che sta per terminare è stata una lunga e impegnativa pausa invernale - ha detto Marquez - e ora non vedo l'ora di iniziare la stagione. E' bello presentare le nostre nuove moto in Indonesia, ed è meraviglioso vedere tutti i tifosi qui e sentire il loro entusiasmo per la MotoGP. Ora si parte per la Malesia, mi sono allenato molto durante il mese scorso per prepararmi per questi primi due test di Sepang e sono felice di essere di nuovo con la mia squadra per vedere come la nuova moto si comporterà dopo l'ultimo test da me effettuato a Valencia al termine della scorsa stagione". Ora le moto scenderanno in pista a Sepang dal 4 al 6 febbraio per la prima sessione di test ufficiali.