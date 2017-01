MotoGP: ecco la nuova Yamaha di Valentino Rossi

Con la presentazione della Yamaha M1 2017 è iniziata la stagione MotoGP . A Madrid sono stati tolti i veli alla nuova moto di Valentino Rossi che avrà al suo fianco Maverick Viñales. Livrea molto simile a quella degli ultimi anni con lo sponsor Movistar a farla da padrone: via il bianco e tonalità di blu più scura. Come al solito giallo il 46 di Valentino, mentre lo spagnolo per il 25 ha optato per il rosso.

VALENTINO ROSSI: "MI STO ALLENANDO AL MEGLIO"Valentino Rossi al momento della presentazione: "È sempre un momento molto emozionante perché è l'inizio della stagione. Io mi sto allenando come sempre al meglio per essere pronto per la stagione".



Il Dottore trova Viñales: "È un compagno molto forte come lo era Jorge Lorenzo. Sarà una battaglia".



Il numero 46 è già salito a Valencia nei test sulla nuova moto: "La prima impressione è stata positiva, ora andremo a Sepang per fare altri km e migliorare ancora".



L'obiettivo è sempre quello del Mondiale: "L'importante è rimanere concentrati per tutta la stagione e lavorare forte. Poi si vedrà...".