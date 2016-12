MotoGP, Ducati "penalizzata": via 2 litri dal serbatoio

13:27 - Come previsto è arrivato l'annuncio ufficiale della Fim che ha tolto uno dei vantaggi concessi alla Ducati (e a Suzuki e Aprilia) nel campionato MotoGP. Il podio di Dovizioso e Iannone in Qatar, unito al terzo posto dello stesso forlivese lo scorso anno ad Austin, sono "costati" alla Desmosedici 2 litri di benzina a partire da Austin: da 24 a 22, contro il serbatoio da 20 delle altre moto Factory. Il regolamento, infatti, prevede che in caso di tre podi in gare asciutte, venga esaurito il primo dei vantaggi.

Una piccola rinuncia che, secondo quanto detto dall'ingegner Dall'Igna, non influirà sul rendimento della GP15 in pista. La stessa penalizzazione riguarderà anche le moto del team Pramac di Hernandez e Pertrucci, ma non le Open di Barbera e Di Meglio. Il prossimo "bonus" a saltare, l'eliminazione della gomma soft, arriverà in caso di tre vittorie asciutte. La cosa, comunque, non pare preoccupare la Ducati, che ha festeggiato la bella gara di Losail, brinando nella fabbrica di Borgo Panigale con tutti i dipendenti del reparto corse. L'impressione, comunque, è che sia soltanto la prima di una lunga serie.