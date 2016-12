MotoGP, Dovizioso: "Marquez e Lorenzo? Li ho visti in difficoltà"

Il secondo posto in Qatar ha caricato Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati è stato in lotta fino all'ultimo per la vittoria e ha osservato da vicino i rivali: "Lorenzo ha vinto, ma secondo me ha faticato un po'. Lo stesso vale per Marquez, quando mi ha passato era veloce, ma non era proprio al top ed è per questo che sono stato in grado di batterlo". Quindi l'italiano sogna in grande: "Siamo sulla strada giusta e sono felice".