MotoGP, Dovizioso dopo il rinnovo: "Ora non ci resta che vincere"

Andrea Dovizioso ha commentato ai microfoni di motogranprix.com il fresco rinnovo di contratto con la Ducati . "Sono contento di poter collaborare con Ducati per altri due anni, far parte della famiglia Ducati per così lungo tempo rappresenta per me un onore, una sfida e un piacere - ha spiegato il pilota forlivese - In progetto non è ancora concluso, la prossima fase è vincere". Sul nuovo compagno Jorge Lorenzo : "E' uno stimolo straordinario".

Il Dovi è soddisfatto della riconferma in sella alla Rossa di Borgo Panigale. "E' bello vedere che il lavoro fatto in questi quattro anni, nonostante le difficoltà e la grande competitività degli avversari ci ha permesso di creare un rapporto di fiducia e rispetto reciproco che è alla base di questo rinnovo - ha spiegato -. Il progetto iniziato insieme nel 2013 non è ancora concluso e sarebbe stato quindi un peccato per me non poter arrivare alla fine di questo percorso la cui prossima fase è quella di vincere".



Con Lorenzo sarà una sfida affascinante. "La sfida che ci attende come squadra è importante e la possibilità per me di confrontarmi sulla stessa moto con un pilota del valore di Jorge Lorenzo è uno stimolo straordinario ed un altro importante motivo che mi ha spinto a rimanere".



Prima, però, c'è un 2016 in cui bisogna svoltare, a partire dalla gara del Mugello. "La sfida del 2016 è ancora lunga, abbiamo dimostrato di essere competitivi, ma abbiamo ancora delle lacune per cui dobbiamo concentrarci per ottenere il massimo da quello che abbiamo e fare ulteriori step per portare la nostra moto ad essere migliore delle altre. La gara del Mugello è estremamente importante per me come per Ducati, quindi adesso la concentrazione è tutta per questa sfida".