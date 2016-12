MotoGp, caduta per Lorenzo: spalla sinistra slogata

E' allarme per Jorge Lorenzo : sabato il pilota della Yamaha è caduto durante una sessione di allenamento, slogandosi una spalla . Alla partenza per il Giappone, dove domenica prossima si correrà il Gp di Motegi, Lorenzo si è presentato con il braccio sinistro al collo, lo stesso operato nel 2013 per una frattura alla clavicola. La partecipazione al Gran Premio non dovrebbe comunque essere a rischio.

Secondo quanto riporta il quotidiano As, lo spagnolo ha avuto un incidente sabato, mentre si stava preparando alla trasferta asiatica sulla sua moto. Lorenzo è caduto violentemente sulla spalla sinistra, la stessa operata nel 2013 per una frattura alla clavicola. Trasportato al centro medico di Barcellona, la radiografia ha evidenziato una lussazione ai legamenti della spalla. Lorenzo sarà comunque al via a Motegi, l'infortunio non dovrebbe compromettere in alcun modo la guida.

Preoccupano le condizioni dei piloti iberici in vista del triplice appuntamento orientale - Motegi, Phillip Island e Sepang: Marc Marquez è infatti alle prese con un mignolo fratturato dopo una caduta in bici, ora alla lista degli infortunati si aggiunge anche il principale avversario di Valentino Rossi nella corsa al suo decimo titolo.