MotoGP, brutta caduta per Marquez

Brutta caduta per Marc Marquez durante le libere 3 del Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo inizia la sessione piuttosto bene, ma dopo dieci minuti va lungo in curva e per evitare Pedrosa viene sbalzato via dalla moto in maniera violenta. Per Marquez una piccola lussazione, rientrata dopo poco, alla spalla che aveva già dato problemi al numero 93. Libere 3 finite in anticipo per recarsi all'ospedale per accertamenti.