MotoGp Austria, Marquez è carico: "Pronto a ripartire alla grande"

Vacanze finite per i piloti del Motomondiale, che tornano a scaldare i motori in vista del Gp del prossimo weekend in Austria, dove Marc Marquez si presenterà da leader del Mondiale con 48 punti di vantaggio su Lorenzo e 59 su Rossi: "Mi sono riposato e rilassato con gli amici in spiaggia, ma ora sta per ricominciare la stagione e sono entusiasta di ripartire. Mi sono allenato e preparato in Supermotard" ha detto lo spagnolo.