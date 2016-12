MotoGP, Assen: Valentino Rossi vola nelle libere 3

Sono stati 5 minuti di fuoco, quelli che al termine del turno hanno visto il primo vero testa-a-testa tra i compagni di box, rivali diretti in classifica. Al primo raggio di sole sulla pista, il Dottore è entrato per scatenarsi, spingendo subito forte e portandosi al casa il nuovo record della pista. Non solo. Anche sul passo Valentino ha messo paura agli avversari, mostrando ancora margine in alcuni settori della pista. Detto che i distacchi tra i primi sono davvero minimi, è stato proprio Lorenzo l'avversario più temibile per il Numero 46. Un anticipo della sfida che vedremo in qualifica nel pomeriggio olandese. Intanto occhio alle Ducati, che nonostante qualche problemino all'anteriore, si piazzano a un soffio dalle M1. Mentre perdono posizioni le Honda, che però hanno messo in pista ottime prestazioni, dando anche l'impressione di non volersi svelare troppo e prima del tempo... In particolare Marquez che, con il telaio 2014, sembra sulla strada giusta per ritrovare lo straordinario feeling in staccata della passata stagione.