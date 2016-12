MotoGP: Assen "stop" alla tradizione. Dal 2016 si correrà di domenica

Le ragioni economiche prevalgono sulla tradizione. Così dal 2016 il TT d'Olanda non si correrà più nella giornata di sabato, ma verrà disputato alla domenica. Come tutti gli altri GP. Questo per favorire l'arrivo di un maggior numero di spettatori. Intanto Dorna, organizzatrice del Mondiale, ha confermato il GP di Brno per quest'anno nonostante le difficoltà economiche del circuito. La corsa in Repubblica Ceca resta però a rischio per il 2016.

Per quanto riguarda Assen: "La decisione è stata presa nell'interesse del TT Circuit, della MotoGP e del motociclismo olandese. Con tale cambio è stato stimato un incremento del 5-10% di spettatori nel medio-lungo termine. Le entrate verranno utilizzate per coprire i crescenti costi operativi della manifestazione e al tempo stesso assicurare nuovi investimenti in strutture pubbliche", si legge nel comunicato ufficiale.



Sul fronte di Brno, invece, "da tempo L'autodromo aveva informato Dorna delle difficoltà finanziarie nel ricevere i fondi (più volte promessi) necessari per lo svolgimento del Gran Premio 2014 e 2015. In tali circostanze, la direzione del Circuito di Brno aveva presentato la richiesta di annullare il Gran Premio del 2015; Dorna però ha ritenuto che la cancellazione dell'evento sarebbe andata contro gli interessi della FIM, dei team, degli sponsor e dello stesso Circuito. I due soggetti hanno così deciso di rinnovare il contratto esistente assicurando il normale svolgimento dell'evento in programma ad agosto. Tuttavia, se la situazione non sarà definita con un nuovo accordo di lungo termine, prima del prossimo 16 Agosto 2015, il round di Brno rischia di scomparire dal calendario della MotoGP", conclude la comunicazione congiunta delle parti.