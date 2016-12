MotoGP Argentina: Marc Marquez dominatore delle qualifiche. Male Valentino Rossi

17:20 - Un dominio assoluto. E' quello di Marc Marquez nelle qualifiche del GP d'Argentina. Il campione della Honda si è preso la pole position con il tempo di 1:37.802, rifilando almeno mezzo secondo a tutti. Alle sue spalle Aleix Espargarò davanti a un ottimo Iannone con la Ducati. Dovizioso sesto a +0.718. Delusione per Valentino Rossi, ottavo a +1.088 dietro anche a un fantastico Danilo Petrucci (Ducati).

Un messaggio tanto chiaro quanto inequivocabile quello dell'asso spagnolo: contrastarlo in gara sarà durissimo per chiunque. A partire da Espargarò, che anche nelle prove del sabato ha confermato l'ottimo stato di forma della sua Suzuki, ottenendo il secondo posto. Ma con un distacco abissale: +0.514.



La Ducati sorride ancora, soprattutto grazie ad Andrea Iannone, terzo a +0.665 ma soprattutto a soli 18 millesimi da Cal Crutchlow, quarto e beffato. Quinto Lorenzo a precedere un terzetto di centauri italiani, con un infiltrato di lusso. Dietro Andrea Dovizioso c'è infatti Danilo Petrucci: fantastico il suo settimo posto con la Ducati del Team Pramac.



Quindi le dolenti note, rappresentate da un Valentino Rossi che in Argentina non è mai riuscito a trovare il feeling giusto con la sua M1 sul giro secco. Il campione di Tavullia è il primo tra chi ha accumulato oltre un secondo di ritardo da Marquez. Per lui c'è l'ottavo posto in griglia. La stessa posizione, però, da cui era partito in Qatar. Occhi aperti dunque sul 'Dottore' in gara anche a Termas de Rio Hondo.