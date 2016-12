MotoGP Argentina: Aleix Espargarò resta davanti, Rossi nono

21:21 - E' Aleix Espargarò il protagonista assoluto del venerdì in Argentina, terzo appuntamento stagionale della MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo lo spagnolo della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la prima sessione di prove, vince anche le seconde libere col tempo di 1'38"776: dietro di lui la Ducati di Iannone e la Honda di Marquez, entrambe ad oltre mezzo secondo. In difficoltà le Yamaha: sesto Lorenzo, solo nono Valentino Rossi in 1'39"947.

L'unico a scendere sotto il muro dell'1'39" è il maggiore dei fratelli Espargarò, che dà un'iniezione di entusiasmo in casa Suzuki. Il campione di Granollers si mette tutti dietro, a partire dall'italiano Iannone (+0"535) e dal campione del mondo Marquez (+0"560), che lo scorso anno vinse la prima edizione del Gp d'Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo.

A seguire Cal Crutchlow su Honda LCR e l'altra Ducati di Andrea Dovizioso, mentre in sesta posizione c'è la prima Yamaha, quella di Jorge Lorenzo (+0"687): proprio la scuderia dei tre diapason è apparsa in netta difficoltà e non dormirà sonni tranquilli in vista delle qualifiche e della gara. Valentino Rossi si è infatti dovuto accontentare del nono posto, alle spalle pure di Pol Espargarò e Scott Redding.