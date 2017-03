MotoGP, anche l'Aprilia svela forme e colori

Mancava solo l' Aprilia all'elenco delle squadre factory presentate in vista del prossimo campionato della MotoGP . La moto di Noale, gestita in pista dal team di Fausto Gresini, è stata svelata alla presenza del presidente del Gruppo Piaggio, Roberto Colaninno, e del responabile racing, Romano Albesiano. A guidare la RS-GP 2017 saranno i neo arrivati Aleix Espargaro e Sam Lowes . La nuova livrea tricolore, disegnata da Aldo Drudi, celebra un progetto tutto italiano.

"Il 2017 sarà l'anno della maturità per la nuova Aprilia Rs-GP. Lo scorso anno abbiamo fatto esordire la nostra RS-GP, la prima MotoGP progettata e costruita interamente qui a Noale, nella seconda metà della scorsa stagione la nuova moto ha messo in mostra progressi netti, entrando con regolarità nella top-ten. Quest'anno vogliamo proseguire nel nostro percorso di crescita, insidiare costruttori che sono in questa categoria da decenni e abbiamo tutto per poter centrare questo obiettivo: uomini, tecnologia, esperienza e tanta passione. La storia sportiva di Aprilia racconta di 54 Titoli Mondiali, la maggior parte, ben 28, conquistati da quando Aprilia è parte del Gruppo Piaggio", le parole di Colaninno.