MotoGP, Americhe: Marquez si prende le seconde libere

08:45 - La pista di Austin si asciuga e Marquez torna davanti a tutti. Nelle seconde libere del Gp delle Americhe il campione del mondo chiude in 2'04"835 con distacchi importanti sugli avversari: secondo posto per Crutchlow (+ 0"327), poi Iannone (+ 0"355) che riscatta il 19esimo posto delle prime libere. Dovizioso (+ 0"811) è quinto, sesta piazza per Rossi (+ 0"856). Malissimo Lorenzo, 11esimo a + 1"339: lo spagnolo per ora non ha accesso alla Q2.

Stavolta nessuno riesce a beffare Marc Marquez. Lo spagnolo si riprende quella prima posizione che, nella prima sessione di libere, Dovizioso era riuscito a soffiare proprio sotto la bandiera a scacchi. Stavolta ci prova l'altro ducatista, Iannone, che nella mattinata di Austin aveva incontrato diversi problemi piazzandosi solo 19esimo: riscatto per il talento di Vasto, che a 30 secondi dalla fine delle prove si mette davanti a tutti ma fa in tempo ad essere beffato prima da Crutchlow e poi dal tempo mostruoso di Marquez, che rifila tre decimi abbondanti al britannico della LCR. Tre italiani nelle prime sei posizioni, Dovizioso e Rossi si piazzano alle spalle di Aleix Espargaro (+ 0"729). La Ducati dimostra di esserci, un po' meno la Yamaha: Rossi limita i danni ed è sesto dopo la quarta posizione delle prime libere. Va molto peggio ad un Lorenzo in difficoltà, che resta fuori dalle prime dieci posizioni e ora dovrà conquistarsi nelle terze libere un posto diretto in Q2: tenendo conto che per sabato mattina è prevista pioggia, non sarà impresa facile. Delude infine Hiroshi Aoyama, scelto dalla Honda per sostituire Pedrosa. Il giapponese fa addirittura peggio delle prime libere: per lui 16esima posizione a + 2"433 dal compagno di squadra Marquez.