MotoGP, a Sepang il primo match point per Rossi

La Malesia sarà il teatro del primo match point a favore di Valentino Rossi . Perché con 11 punti di vantaggio su Jorge Lorenzo , il suo rivale per la corona MotoGP , il pesarese dovrà tornare a casa da Sepang con almeno 26 punti di vantaggio sullo spagnolo per festeggiare con una gara di anticipo. Che, calcolatrice alla mano, significa guadagnare altri 15 punti al compagno di box. In caso di arrivo a pari punti, infatti, il numero 1 andrebbe a Lorenzo, che potrebbe vantare più vittorie: 6-4 alla vigilia della trasferta malese. Sono diverse le possibilità del nove volte iridato di arrivare a quota 10 prima del gran finale di Valencia l'8 novembre, anche se è chiaro che Lorenzo dovrebbe vivere una domenica "no".

In caso di successo di Valentino, Jorge dovrebbe piazzarsi dal sesto posto in giù. Con Rossi secondo, Lorenzo non dovrebbe fare meglio della piazza numero 11, mentre se il pesarese finisse terzo, allora Lorenzo non dovrebbe fare più di 1 punto (15° o peggio). Per avere speranze di titolo anticipato, Rossi dovrà assolutamente salire sul podio, sperando che il maiorchino gli dia una grossa mano. Magari con l'aiuto del meteo visto che nelle ultime sette gare Vale è arrivato davanti a Lorenzo soltanto tre volte, quando la pioggia ha bagnato le piste di Silverstone, Misano e Motegi. Altrimenti, con il sole, Lorenzo ha sempre fatto valere le sua superiorità. Insomma, Rossi deve fare la danza della pioggia, anche perché in caso contrario c'è il serio rischio che tra lui e Lorenzo si possano inserire altri piloti, come successo con Marquez e Pedrosa, o anche Iannone. E siccome Valencia evoca cattivi ricordi (leggi titolo perso nel 2006), sarebbe meglio evitare il bis...