MotoGP a Motegi: Marquez per il match point, Rossi per il titolo di vice 

17:51 - Domenica, quando in Italia, sarà da poco sorto il sole, Marc Marquez potrebbe laurearsi campione del mondo della MotoGP per il secondo anno di fila. In Giappone arriverà il primo match point dello spagnolo della Honda: per vincere il titolo dovrà non perdere punti da Dani pedrosa e da Vale Rossi (al massimo tre) e sperare che Jorge Lorenzo non vinca in caso di suo "zero". Conti a parte, a Marquez servirà tornare a correre da Marquez per chiudere i giochi a Motegi con tre gare di anticipo.

"Cercherò di non pensarci troppo, anche se sarebbe fantastico vincere il titolo in casa di Honda. ma cercherò di affrontare la gara come fosse una normale, lavorando duro fin dal venerdì e cercando di vincere domenica", ha detto. Come Marquez, anche Valentino Rossi arriva sul tracciato nipponico con una caduta alle spalle. A differenza di Marquez, però, il volo di Aragon non è stato del tutto indolore, anche se ormai il pesarese ha recuperato appieno. C'è però da lottare per il secondo posto in classifica, con Vale nella morsa di Pedrosa e Lorenzo, tutti racchiusi in soli quindi punti. "La lotta per il secondo posto in campionato si sta facendo interessante - ha ammesso - . Aragon è stata una gara difficile, ma ci sono stati anche diversi aspetti positivi. La moto, innanzitutto, era davvero competitiva domenica. Mi sono sentito a mio agio fin dal giro di schieramento. Al primo giro ho fatto dei bei sorpassi per restare coi primi tre. Poi, non mi sono infortunato e la caduta ha avuto come unica conseguenza un po’ di mal di testa". Insomma, domenica i "fantastici quattro" torneranno a dare spettacolo più aggressivi che mai.

Magari con l'aggiunta della Ducati e di Andrea Dovizioso, che vuole riscattare l'errore di Aragon. "Motegi è una pista che mi piace, soprattutto perché io ho una frenata ‘pesante’ e questo è un vantaggio, viste le caratteristiche del tracciato. Credo che la nostra GP14 possa essere competitiva anche in Giappone, perché nelle ultime quattro gare siamo sempre stati competitivi su circuiti con caratteristiche completamente diverse. Quindi sicuramente andiamo a Motegi molto motivati", le sue parole.