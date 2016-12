MotoGP a Misano anche nel bienno 2015-16

16:48 - Anche per i prossimi due anni, 2015 e 2016, la riviera romagnola ospiterà il circus della MotoGP visto che a Misano Adriatico si svolgerà il gran premio di San Marino. Questo è quanto scaturito dall'accordo tra i promotori della gara e la Riviera di Rimini che spiega come "la MotoGp sarà l'evento motoristico di punta della Riders' Land anche per il 2015 e 2016". Il gran premio di San Marino quest'anno è stato ancora più spettacolare e soddisfacente vista la vittoria, soltanto poche settimane fa, di Valentino Rossi con la Yamaha.

"L'orientamento espresso già nel corso dell'indimenticabile edizione 2014, poi avvalorato dall'inserimento nel calendario provvisorio diffuso da Dorna Sports nei giorni scorsi, trova ora definitiva conferma dopo l'incontro svoltosi fra i rappresentati dei promotori del Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini. Infatti, è stato deciso di proseguire fino alla scadenza naturale dell'accordo prevista nel 2016, senza esercitare l'opzione che consentiva di fermarsi a questa ottava edizione", si legge ancora nel comunicato.