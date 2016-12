Moto3, Sachsenring: Pawi vince ancora sul bagnato

Se con il bagnato la pista si fa per tutti più scivolosa, per Pawi diventa tutto più facile. Il pilota della Honda, proprio come in Argentina, gira uno/due secondi al giro più veloce degli altri e solo degli errori nel finale lo fanno rallentare riducendo la voragine dagli inseguitori. Con pista wet vanno forte anche gli italiani, ma non quelli che siamo più abituati a vedere davanti. Fenati non riesce mai a prendere il ritmo e chiude solo diciottesimo, mentre per terra ci finiscono sia Bulega (che era dodicesimo) che Migno. Locatelli, a 19 anni, sta vivendo la sua stagione migliore e ora ha 50 punti in classifica. Bastianini invece si riscatta dopo il ritiro di Assen e ora è sesto in campionato. Per la lotta al titolo Brad Binder (159) si fa superare negli ultimi giri da Navarro (112), ma la sua leadership è al sicuro. Dietro ci sono cinque italiani tutti in fila, guidati da Fenati (93) e Bagnaia (85).