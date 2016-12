Moto3, Misano: Binder beffa Bastianini

A Misano Brad Binder non fa sconti agli italiani e bissa il successo del Mugello. Nel Gran Premio di San Marino Enea Bastianini viene superato nelle ultime curve e non riesce a replicare il successo dell'anno scorso. Anche Nicolò Bulega perde il duello con Joan Mir per pochi metri, il sedicenne del team VR46 termina comunque quarto, il suo secondo miglior risultato in carriera. Bella gara anche per Andrea Locatelli che chiude sesto.

Brad Binder ha in tasca il titolo della Moto3 da diverse gare, ma il pilota sudafricano non ha intenzione di lasciare niente ai suoi avversari. Dopo aver conquistato la pole position, va a prendersi la quinta vittoria stagionale dando l'ennesimo dispiacere ai piloti italiani. Bastianini è l'unico che riesce a lottare fino all'ultimo con Binder, negli ultimi cinque giri gli sta davanti per rovinargli il ritmo, ma viene infilato a poche curve dal traguardo. Continua però il momento positivo del riminese che scavalca in classifica Jorge Navarro (caduto) e ora è secondo a 106 punti dal leader. Bella gara anche del rookie Bulega che partiva dalla prima fila, ma uno scatenato Joan Mir (quindicesimo in griglia) gli nega il secondo podio della stagione dopo Jerez. Il grande merito di Nicolò è la sua continuità nell'andare a punti e adesso è quarto in classifica davanti al connazionale Francesco Bagnaia.