Moto3 in Qatar. Dominio azzurro, vince Antonelli

Dominio azzurro nella prima gara in Qatar della Moto3 con cinque italiani nei primi sei. Niccolò Antonelli su Honda riesce ad agguantare per pochi centimetri la sua terza vittoria in carriera. Festeggia anche Francesco Bagnaia terzo su Mahindra, che finisce sul podio per la seconda volta. In mezzo ai due italiani si inserisce Brad Binder (KTM), beffato all'ultimo. Giù dal podio ci sono altri tre italiani: Fenati , Bastianini , Bulega .

Vittoria al fotofinish per Niccolò Antonelli che ha superato nell'ultimo metro il sudafricano Brad Binder. Una gara combattutissima con un gruppo di sei piloti che ha lottato fino all'ultima curva per la vittoria finale. Quattro di questi sono italiani, con Bulega che parte dietro, tredicesimo, ma dà vita a un'incredibile rimonta degna del suo maestro Rossi. Il debuttante ha anche comandato il gruppo per alcuni tratti finali di gara. Alla fine però ha avuto la meglio l'esperienza dei suoi rivali. Delusione per Romano Fenati a cui invece non è bastato il suo lungo rodaggio in Moto3. Il pilota dello Sky Racing Team ha girato gran parte della corsa in testa, ma una staccata sbagliata al penultimo giro gli è costata il podio.