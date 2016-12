Moto3, GP San Marino: gioia Bastianini, la prima vittoria arriva in casa

Dopo 30 gare in carriera e 8 podi arriva quindi il tanto atteso successo per la grande speranza del Motociclismo italiano, al secondo anno in carriera e con il traguardo della maggiore età ancora non raggiunto. E che sul podio esibisce un un taglio di capelli a spazzola e con colorazione tricolore che, unito all'orecchino, a qualcuno potrebbe ricordare e rievocare il Valentino Rossi dei primi anni.



Una vittoria cercata e voluta, dopo la partenza dalla pole position e una lotta durata per tutta la corsa. Nelle prime fasi con Binder, poi con un pacchetto di mischia che ha visto anche gli altri italiani Antonelli e Fenati, oltre a Vazquez e Oliveira, tra i protagonisti. A disagio invece Danny Kent, subito 6° dopo la partenza dalla prima fila, poi 7° e alla fine sesto solo grazie alla caduta di Vazquez. Il britannico peraltro oltrepassa diverse volte la carreggiata della pista e si becca una penalità. La sua leadership nel mondiale continua a non essere in discussione, ma Bastianini ora si riporta a 55 punti di distacco (179 a 234).



Sorride anche Antonelli, 3° e al terzo podio consecutivo, mentre il 4° posto di Romano Fenati arriva con una piccola smorfia per il marchigiano, che aveva anche condotto la gara. Altri italiani felici sono Francesco Bagnaia (8°), Lorenzo Dalla Porta (11°), Andrea Migno (13°) e Stefano Manzi (14°), tutti a punti sotto la bandiera a scacchi.