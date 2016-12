Moto2, Montmelò: minuto di silenzio per Salom

Prima dell'inizio delle gare, il Motomondiale ha voluto dare l'ultimo saluto a Luis Salom, il pilota spagnolo scomparso in un incidente durante le prove libere del venerdì. La famiglia, insieme agli amici e al team di Moto2, hanno esposto la moto numero 39 insieme alla scritta "Always in our hearts". Tutti i piloti e i tifosi hanno osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria del giovane spagnolo, che aveva solo 24 anni.