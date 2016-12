Moto2, GP Valencia: spaventoso incidente per Morbidelli al via

Paura al via del GP di Valencia di Moto2 per una maxi carambola in cui è stato coinvolto anche Franco Morbidelli . Il romano è finito a terra insieme ad altri cinque colleghi, tra cui Hafizh Syahrin . Il malese ha rimediato una frattura alla mano. Paura per Morbidelli, trasportato fuori dal circuito in ambulanza. Ma il centauro del team Italtrans è arrivato al centro medico camminando, pur faticosamente e con un forte dolore al ginocchio.

Impressionante la dinamica dello schianto, con Syahrin che all'ingresso di curva 2 ha preso in pieno un Morbidelli partito non nel migliore dei modi. I due piloti hanno poi travolto Vierge, Mulhauser, Schrotter e Simeon finendo nella ghiaia. Colpito alla gamba Morbidelli, notevole anche la botta per Syahrin le cui condizioni inizialmente hanno creato non poco allarme. Sia lui che Morbidelli sono stati soccorsi in barella prima di uscire in ambulanza dal circuito. Commozione cerebrale per Syahrin, che fortunatamente non ha perso i sensi. Morbidelli, reduce dalla frattura a tibia e perone rimediata in allenamento, è riuscito sin da subito a camminare. Ma è arrivato nel centro medico zoppicando visibilmente. Le parole del suo capotecnico Aligi Deganello: "C'è preoccupazione, dato che l'hanno portato via in barella e in ambulanza. Aspettiamo l'ok dei dottori, speriamo si tratti di una botta e nient'altro. La sua partenza? Prima dell'incidente quando partiva guadagnava sempre. Ora sta attento, sulle gambe non spinge come spingeva prima, ma è normale quando si recupera da un incidente brutto. E' normale serva un po' di tempo per riprendere, anché perché a questo punto del campionato non si sta giocando niente".