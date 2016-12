Moto2, arriva il fratellino di Valentino Rossi

"Sono felice e allo stesso tempo emozionato per questa grande opportunità! La prossima stagione sarà davvero importante ed impegnativa. Entrare in Forward Racing è per me una grandissima occasione per imparare, dal team e dal mio compagno di squadra, e per crescere: la sfrutterò al massimo! Voglio ringraziare Giovanni e la VR46 Riders Academy per questa possibilità: spero di ripagare al meglio la loro fiducia con il mio lavoro”, ha commentato Marini. Per Marini, wild card in Moto3 nel 2013 e in Moto2 nel 2015 nel Gran Premio di San Marino e quinto assoluto nel CEV Moto2 in questa stagione, sarà l'esordio nel Motomondiale. Dove lo attende il fratello minore di Marquez, Alex. Chissà se saranno scintille anche tra loro dopo lo scontro tra Valentino e Marc in MotoGP...