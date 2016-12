Moto Gp, Misano: Iannone non corre. Stop dai medici

Unfit. Andrea Iannone non corre oggi e il resto del week end di Misano lo vivrà da spettatore. Dopo il pasticcio di dichiarazioni delle ultime ore (corre, non corre, dipende da lui, no non corre) la commissione medica questa mattina ha deciso e di fronte alla lesione seppur lieve della vertebra dorsale D3, è stato no. "Sto meglio fisicamente che psicologicamente - le prime parole di un Iannone piuttosto contrariato per la decisione - Diciamo che tutti questi pareri discordanti mi hanno dato fastidio. Sapevo che sarebbe stata dura correre, ma ci ho sempre sperato: il pilota deve tornare in moto il prima possibile, non so perchè sia così ma è così e questa negazione mi ha dato fastidio. Capisco i medici ma se hanno studiato alla stessa università devono mettersi d'accordo! Il dottore della Federazione e altri fuori di qui hanno detto cose molto rassicuranti sulla mia situazione, mentre Berardi (responsabile del centro medico del circuito, ndr) ha detto di no. Che lui non se lo senta ci sta, posso condividere il suo stato d'animo. Io ci tengo piu di tutti alla mia vita: alle volte le nostre decisioni sono azzardate ma bisognerebbe provare a tenerle in considerazione. Era stata data la notizia unfit ieri che ero ancora in elicottero! Boh. Fit, unfit, to be review. Non ho un dolore acutissimo ma concentrato sempre in quel punto, che faccio fatica a fare andar via... Se fossi stato in lotta per il mondiale?? Sarei partito comunque.... avrebbe dovuto venire in pista a prendermi il dottore!"