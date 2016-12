Marquez "sotterra" l'ascia di guerra: "Spero che Sepang sia alle spalle"

Dopo il caos Sepang, Marc Marquez prova a mettere una pietra sopra il passato. "E' stata una settimana difficile, ma ho fatto del mio meglio per mettermi tutto alle spalle e concentrarmi sugli allenamenti, in attesa della gara finale della stagione", ha spiegato in una nota. "Voglio chiudere in bellezza - ha aggiunto lo spagnolo -. Spero che gli eventi della scorsa settimana possano essere accantonati, per concentrarci solo sulla gara"