Lorenzo, pollice verso per Rossi sul podio a Sepang

Alta tensione sul podio a Sepang dopo lo scontro in pista tra Marquez e Rossi. Lorenzo, visibilmente irritato per quanto accaduto, non nasconde il suo disappunto e durante la premiazione del Dottore mostra il pollice verso al pubblico, invitando i presenti a fischiare Valentino. Tutto sotto l'obiettivo dei telefonini che hanno ripreso lo sfogo dello spagnolo.