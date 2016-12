Lorenzo: "Ottimo venerdì, ma può succedere di tutto"

Ottimo inizio per Jorge Lorenzo nel GP di Valencia: 2° nelle prove libere 1 e in testa alla classifica al termine della seconda sessione. Il maiorchino è soddisfatto del feeling con la sua Yamaha: "Un giorno molto positivo: al mattino ho usato gomme usate e arrivare in seconda posizione è un ottimo segnale per me. Nel pomeriggio ho provato la dura dietro, ma l'ho scartata subito perché è impossibile da gestire, soprattutto nelle curve a destra".