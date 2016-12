Lorenzo non cambia casco: "In Italia mi danneggiano"

Jorge Lorenzo non cambia casco. A mettere a tacere i rumors proveniente dall'Italia ci pensa la divisione spagnola dell'azienda coreana HJC. "Vogliamo smentire qualsiasi rescissione con Jorge Lorenzo come sostengono in Italia. Continuerà ad essere il nostro ambasciatore numero 1". Poi il tweet al veleno di Jorge: "Ringrazio la HJC Spagna per il chiarimento. Tutte queste indiscrezioni arrivano dai media italiani per danneggiarmi".