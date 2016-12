Lorenzo: "Ho fatto il miglior giro della mia vita"

A Valencia Jorge Lorenzo ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Tempo record e pole per lo spagnolo: "Ho fatto il giro migliore della mia vita. Se lo rifaccio 50-100 volte non mi viene così. Con la seconda gomma ho spinto tanto, ma quando ho visto il tempo non ci credevo. Pazzesco", il commento a caldo. Partenza al palo importantissima per Porfuera per la conquista del Mondiale: "Sono contentissimo, ora penso alla gara".

In gara ci saranno le Honda da battere: "Se voglio vincere il Mondiale devo arrivare 1° o 2° quindi devo battere Marquez e Pedrosa. Sarà difficile e complicato stare con loro perché sono molto forti. Marc ha un passo buonissimo, mentre Dani mi è molto vicino. Loro non hanno pressioni e possono rischiare".



La pole position è stata straordinaria: "Non immaginavo di farla perché qui non c'ero mai riuscito. L'obiettivo era quello di partire in prima fila per evitare problemi in partenza. Con la seconda gomma ho spinto al massimo e ho fatto un giro eccezionale. Il migliore nel momento più importante della carriera".