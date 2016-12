La MotoGP sogna il ritorno di Stoner, lui va a pescare e a tifare Villopoto

20:33 - Pochi secondi dopo che Dani Pedrosa ha annunciato l'intenzione di volersi fermare a causa del noto problema al braccio destro, l'intero paddock del Motomondiale ha pensato a un solo nome per la sua sostituzione: Casey Stoner. L'australiano ha salutato la MotoGP alla fine del 2012, sbattendo la porta e lasciandosi alle spalle non poche polemiche. In questi tre anni di assenza ha fatto parlare di se per il suo tentativo, andato a vuoto, di correre nelle auto, ma anche per il suo libro autobiografico e qualche uscita "fuoristrada" per seguire il Supercross Usa e sostenere la campagna iridata del suo amico Ryan Villopoto contro il nostro Tony Cairoli.

E mentre sotto i riflettori del Qatar si consumava il dramma sportivo di Pedrosa, dove era Stoner? Guarda caso in Argentina, a seguito del Mondiale motocross. Per seguire proprio Villopoto, ma anche, se non soprattutto, per dedicarsi alla sua più grande passione: la pesca. Insomma, quasi una risposta indiretta all'unica grande domanda di queste ore. Tornerà in MotoGP? L'impressione è che l'ex campione del mondo non sia disposto a fare un passo indietro, in tutti i sensi. Certo, ad appena 29 anni la voglia di stringere un manubrio tra le mani è ancora intatta e lo dimostrano le numerose uscite (veloci, molto veloci) come collaudatore della Honda, ma anche la decisione di correre la 8 Ore di Suzuka di fine luglio con una CBR1000RR Superbike.

La Honda proverà di tutto per convincerlo, magari solo a fare qualche apparizione estemporanea, anche perché prima c'è da capire quali siano le reali condizioni e intenzioni di Pedrosa. Se lo spagnolo sarà costretto a ritirarsi definitivamente dall'attività o se basterà una pausa di qualche settimana, o qualche mese per tornare al meglio della sua condizione fisica. Sta di fatto che a tre anni dal suo addio, Stoner continua a far parlare, nel bene e nel male, di sé. Ma che spettacolo sarebbe vederlo in pista contro Marquez, Rossi, Lorenzo e questa Ducati?